JUHTKIRI ⟩ Minevikus kinni

Kogu selle protsessi käigus on vähemalt osa Narva poliitikuid püüdnud käia ühte jalga nendega, kes on Nõukogude propagandapärandi Eesti avalikust ruumist koristamise vastu. Küsimus on selles, kas need poliitikud ei saa aru, millises olukorras me praegu oleme, või on nende tegevuse eesmärk säilitada valijate poolehoidu.