JUHTKIRI ⟩ Tuumajaam ja inimeste hirmud

Paljud inimesed lähtuvad ka tänapäeval tuumaenergeetikast rääkides 1986. aastal Ukrainas Tšornobõlis aset leidnud katastroofist. Nooremad inimesed mäletavad ka maavärinast ja tsunamist põhjustatud õnnetust Jaapanis Fukushimas, pärast mida näiteks Saksamaa ja Šveits otsustasid tuumaenergeetikast üldse loobuda. Kindlasti on need õnnetused aga andnud inseneridele põhjust vahepealsetel aastatel tuumatehnoloogiat veelgi ohutumaks muuta ja vähemalt Virumaale tuumajaama plaaniv Fermi Energia kinnitab, et nende tehnoloogia on kordades turvalisem kui aastakümnete eest ehitatud jaamades.

Möödunud sügis ja talv näitasid, et meie energiavajadus on nii suur, et hääbuva põlevkivienergeetika taustal võime tulevikus hätta jääda. Tänapäeval käepärast olevate tehnoloogiatega ei korva me seda lähiaastatel ka taastuvate allikate arvel. Tuumajaam võiks olla see tootmine, mis annaks Ida-Virumaale uue arengutõuke, sest lisaks paarisajale uuele kõrgepalgalisele töökohale kaasneksid sellega ka kaudsed töökohad. Lisaks lubatakse kohalikele inimestele soodsamat elektrit ja toasooja.