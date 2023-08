NÄDALA KUJU ⟩ Kukruse mõis

Kui 18 aastat tagasi mõisa ülestöötamist alustati, müüs toonane Kohtla vald raha saamiseks maha oma Uikala prügila aktsiad. Siiski sellest ei piisanud, et kõiki ideid teoks teha. Kui mõis 2010. aastal avati, oli uusi plaane palju. Paraku selgus, et mõisapidamine on kallis lõbu, ning kui Kohtla vald 2017. aasta haldusreformi käigus Toilaga liitus, said uued vallavõimud aru, et rahateenimisest on asi siin kaugel, ning igal aastal tuli maksumaksja taskust võtta 30 000 eurot, et kompleksi töös hoida. Selleks, et siin midagi arendada või juurde investeerida, aga raha polnud.