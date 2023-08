ÜKS KÜSIMUS ⟩ Kuidas möödus tänavune Vabaduse festival?

Meil ei olnud kerge sellel aastal festivali korraldada. Huvi välismaalt oli väga suur. Tahtsid tulla nii teatrid kui ka kriitikud, produtsendid, festivalide korraldajad. Ka Eestis oli huvi väga suur − teatripubliku ja valdkonna inimeste seas. Kahjuks oli see aga väike nendes institutsioonides, kes on ellu kutsutud selleks, et sellised üritused Narvas toimuksid ja liidaksid meie piirilinna muu Eestiga. Sõnu tehakse, aga tegusid mitte. Kuid õnneks Vabal Laval veel jõudu on ja tahtmist samuti… ehk teeme ka kolmanda festivali.