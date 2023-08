JUHTKIRI ⟩ Koolide riigistamine imet ei tee

Riik teatas siiski, et tema Alutaguse koole riigistama ei hakka. Kui vald on nõus Iisaku gümnaasiumi sulgema, annab ta aga raha uue koolimaja ehitamiseks ning ka Mäetaguse ja Illuka kool võivad rahumeeli edasi tegutseda.

Koolihariduse säilitamine maapiirkondades on alati valus ja emotsionaalne teema. Ühest küljest on fakt, et lapsi jääb vähemaks, teisalt on koolide ja lasteaedade olemasolu ühes või teises maakohas oluline kogukonna elujõu säilitamiseks. Kui haridus kaob, liiguvad ka noored lastega pered mujale.