ERIK GAMZEJEV ⟩ Ida-Virumaa võluri ootuses

Lisaks peab arvestama, et välistegureid, mis toetaksid Ida-Virumaa majanduse edendamist, on napilt. Vähem kui kümme aastat tagasi võis arengukavadest lugeda, et Ida-Virumaa majanduse tulevik toetub kolmele vaalale: põlevkivitööstusele, mis kavatses laieneda, et autokütust tootma hakata, logistikale kui sillapeale lääne ja ida vahel ning turismile, mille kasvulootused tuginesid samuti suuresti läheduses asunud seitsme miljoni elanikuga Peterburile. Kaks viimati nimetatud vaala said tõsiselt haavata, kui ilmnes Venemaa Putini režiimi tõeline pale. Põlevkivitööstus lendab kärbitud tiibadega plaanitust madalamalt kliimapoliitika reeglite labürindis.

Millised on need põhjused, miks ettevõtjad võtaksid praegu riske Venemaa vahetus naabruses oleval Ida-Virumaal? Õiglase ülemineku fondi investeeringutoetus on üks argumente. Esimesena toetust saanud tulevasest magnetitehasest saab loodetavasti suur edulugu. Kuid selliseid lugusid on vaja veel paarkümmend. Tasub ka arvestada, et seda magnetitehast ei oleks Ida-Virumaale rajama asutud, kui Sillamäel poleks ees juba eelmise sajandi keskpaigast toimivat haruldaste muldmetallide tootmist.

Valitsuse Ida-Viru esindajal ei ole erinevalt võluritest võlukepikest ja temalt ei tasu oodata imesid. Kuid tal võiks olla üks haamrike, millega pidevalt koputada valitsusliidu erakondade südametunnistusele ja meenutada, mida nende Ida-Virumaa kandidaadid on kolmedel viimastel valimistel siin piirkonnas lubanud. Peaaegu kõik Ida-Virumaal riigikogusse kandideerinud poliitikud kuulutasid enne valimisi justkui ühest suust, et andke hääl neile, sest just nemad on need tublid mehed ja naised, kes panevad Ida-Virumaa ettevõtete tasutavad keskkonnamaksud tagasi Ida-Virumaale voolama. See on olnud nagu lööklaulu refrään, millega valijate kõrvu paitada, aga kui koalitsiooni tegemiseks läks, sai see mõte taas null punkti.