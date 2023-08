JUHTKIRI ⟩ Ida-Virumaa peab lõpetama riigile vastandumise

Üks põhjus, mis sellise vastandumise mugavaks tegi, oli muidugi asjaolu, et neis linnades võimul olnud Keskerakond oli suurema osa viimasest 30 aastast Toompeal opositsioonis. Nii saigi oma valijatele öelda, et näe, valitsus meid ei armasta, sest siin on Keskerakond võimul.

Eks riigi valitsuse vaenamise üks mõte oli teha oma elanikele selgeks, et kõigis kohalikes hädades ongi süüdi riik ja kohalikud võimud hoopistükkis kaitsevad nende huve kurja keskvalitsuse eest. Vastuseisu õhutamiseks on kasutatud erinevaid teemasid alates haridusest ning lõpetades keele- ja ajalooteemadega.

Praeguseks on olukord muidugi drastiliselt muutunud, sest muutunud on ka võim nendes linnades. Ja uute juhtide arusaam võimu olemusest, tundub, on hoopis teine. Loodetavasti jätkub neil indu anda hoogu muutustele nii omavalitsuse sees kui suhetes riigiga. Jah, Narvas nägime hiljuti veel katset riigiga tüli kiskuda, kui volikogu otsustas punatänavate nimed alles jätta. Kuid sellel hääletusel enamik volikogu liikmeid ei osalenud, mis on samuti tähelepanuväärne fakt.