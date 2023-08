ANVAR SAMOST ⟩ Valitsus arutab pisikärpeid, aga peaks arutama majanduspoliitikat

Prognoosin sama kindlalt kui rahandusministeerium eelarvepuudujääki, et nimetamisväärset säästu ei leia keegi, kuid paar ministrit esitavad ettepanekuid kärbeteks, mis palju viha tekitavad.

Rahandusministeerium on vahepeal avaldanud uue majandusprognoosi, milles lubatava 2024. aasta majanduskasvu, inflatsiooni ja tööhõive näitajate alusel valitsus eelarve tulude ja kulude kasvu peaks planeerima. See on üllatavalt optimistlik dokument.

Esiteks on rahandusministeerium juba 2023. aasta vaates vähendanud oodatava eelarvepuudujäägi suurust. Kui kevadel, koalitsioonilepingu koostamise keskel, prognoosis rahandusministeerium aasta lõpuks 4,3 protsendi ehk rabava 1,7 miljardi euro suurust puudujääki, siis nüüd on see näitaja 400 miljoni euro võrra väiksem. 1. jaanuaril ees ootavaid aktsiiside ja käibemaksu tõuse arvestades võiks julgelt pakkuda, et tegelik eelarvepuudujääk tuleb tänu aasta lõpus varude soetamisele veel väiksem.

Teiseks on rahandusministeerium kindel selles, et majanduskasv jõuab 2024. aastal pea kolme protsendini, inflatsioon jääb kiireks ja tööpuudus sisuliselt ei kasva. Vaadates viimaste kvartalite trende ekspordis ja Eesti peamiste eksporditurgude väljavaateid, oleks oodanud konservatiivsemat lähenemist. Aga nagu institutsionaalsete prognooside käekäik üle maailma on mõned aastad juba näidanud, siis kuskil on mudel ja seda kasutatakse ka siis, kui stabiilne keskkond on asendunud ootamatustega. Jääb üle loota, et inflatsioon püsib ja Eesti tööturg tõestab taas oma erakordset paindlikkust.

Valitsus arutab seega väikseid kulukärpeid, aga tegelikult peaks arutama, mida ette võtta Eesti ettevõtete ekspordivõime taastamiseks. Eksport on tänavu viiendikulises languses. Eksportivate ettevõtete juhid näevad, et klientide huvi on jahtunud ning juba on languses ka Eesti toodete eest makstavad hinnad. Samas paindlikkust meie hinnatasemetes ei ole, sest kiire inflatsioon sunnib tõstma palku, energia hinnad on sihtturgudega võrreldavad või näiteks elektri puhul mitu korda kõrgemad ning euro kurss üle mitme aja tugev.