JUHTKIRI ⟩ Kaevurite pidu seilas õigesse sadamasse

Kaevandusmuuseum Kohtla-Nõmmel on samuti huvitav paik, kuid nagu praktika on näidanud, sobib see väga hästi jahimeeste ja muude elualade inimeste kokkutuleku paigaks. Aga kaevurid ja nende pereliikmed seda eriti hästi omaks ei võtnud. Võimalik, et võõristust tekitas peo pidamine nii-öelda surnud kaevanduses, olgugi et ta on muuseumina saanud uue elu. Põlevkivitööstuses toimunud suurkoondamised on valusalt puudutanud tuhandeid endisi kaevureid ja nende perekondi ning võib aru saada, et suletud kaevanduses pidutsemine võib haavad lahti kiskuda.