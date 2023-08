JUHTKIRI ⟩ Õpetajate palgatõus toob tööjõuturule muutusi

Tänases Põhjarannikus kirjutame, kuidas õpetajate järsk palgatõus mõjutab teiste asutuste-ettevõtete kaadrivoolavust, eriti drastiline on see olnud töötukassas. Pedagoogide palgatase survestab teisigi tööandjaid maakonnas, mis omakorda võib mõjutada neid kulude kokkutõmbamisele ka läbi tööjõu vähendamise.

Üks murekoht, millega maakonnas tuleb põhjalikumalt tegelda, on kutseõpe ja selle kvaliteet. Ida-Virumaal on töötuna arvel 3000 kutseharidusega inimest − veidi vähem kui pooled kõigist töötutest. On inimesi, kes on kutsekooli lõpetanud neli-viis korda ehk omandanud mitu eriala, kuid pole päevagi tööl käinud. Siin tuleb selgeks teha, kas meil õpetatakse erialasid, mis pole nõutud, või on põhjus õppe kvaliteedis või inimeste endi valikutes.