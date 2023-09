JUHTKIRI ⟩ Kindrali keerukas missioon

Jutte sellest, et saastetasud peavad kuuluma piirkonnale, kus saastamine toimub ja on toimunud, et selle abil saaks parandada kahju saanud elukeskkonda, on rääkinud aastaid paljud poliitikud ja ametnikud. Jah, põhimõte on väga õige, ütlevad nad, ainult et tegusid pole järgnenud...

Kui võtta keskkonnatasudest vaid saastetasud, siis neid maksavad Ida-Viru põlevkiviettevõtted aastas ligemale 30 miljonit eurot. Kui saastetasud tõusevad sellise sammuga, nagu kliimaministeerium soovib, oleks see summa nelja aasta pärast juba 50 miljonit eurot. See oleks Ida-Virumaa omavalitsuste jaoks arvestatav lisaraha, et kohalik elu paraneks.

Ent vaatamata kogu loogikale, et saastetasusid tuleb suunata sinna, kus kahju on tekitatud, on siiski mitmeid agasid, mis teevad kindral Kiili missiooni õnnestumise keerukaks. Kui see raha suunata Ida-Virumaale, siis peab muutma saastetasude senist jaotust, millest suurem osa on läinud üle Eesti tuhandete keskkonnaprojektide rahastamiseks. Kolleegid riigikogus võivad omavahel Meelis Kiilile küll õlale patsutada, et õiget asja ajad, aga kuidas me toetame seda, aga mida meie oma valijad selle peale ütlevad...