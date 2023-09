NÄDALA KUJU ⟩ Helen Sildna

Ühelt poolt on see festival saanud väravaks, mille kaudu tulla mujalt Eestist avastama Narvat, millega on jätkuvalt seotud palju müüte ja salapära. Teisest küljest toob Sildna festival narvalaste kodujaama vaguneid, mille uste avamisel on võimalik näha kultuuri selliseid tahke, mis erinevad harjumuspärasest. Igaühe enda valik on, kas uudistada seda ja avardada oma maailmapilti või minna kaarega mööda.

Kindel on see, et "Station Narva" toob sügispealinna kultuuriellu kirevust juurde ja annab põhjust rääkida Narvast mitte ainult kui lõputute probleemide ja ohtute linnast. Tähtis on seegi, et festivali korraldamisesse on Sildna, kellest on saanud üks Ida-Viru eestkõnelejaid, iga aastaga kaasanud ühe rohkem kohalikke inimesi.