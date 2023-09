ERIK GAMZEJEV ⟩ Narva vabastamisele Katri Raigist järgneb teravam vastandumine ülejäänud Eestiga

Raigi linnavalitsus on olnud kaks aastat justkui kaardimaja, mille ümber püsivalt puhunud nii tugev tuul, millest Enefit Greeni aktsionärid ainult unistavad. Narva viimaste piltlikult öeldes üheöökoalitsioonide jadas on nüüd järjekord jõudnud selliseni, kelle seni avalikustatud ainsaks programmiliseks punktiks on Narva vabastamine Katri Raigi võimu alt.

Saades Narvas võimule, tuli Katri Raigil hakata välja rookima neid valitsemisvõtted, mida ta oli tauninud ja põlastanud. Samas püsis ta võimul muu hulgas tänu nendele volikogu saadikutele, kes ise olid sellise süsteemi osalised. Raik on pidanud Narva linnapeana toimetama justkui saadikute isiklike huvide miiniväljal, kus ellujäämiseks on tulnud pidevalt laveerida. Ta tunnistas ka ise, et poleks valimispäevajärgsel hommikul suutnud uskuda, et ta juba mõned kuud hiljem on oma südametunnistusega nii palju kompromisse teinud. Ühel hetkel sai see mõõt täis, aga aastakümnetega kujunenud toiduahel seda ei andesta. Nagu sedagi, et volikogu liikmetest koolijuhtidelt hakkab linnapea nõudma keeleseaduse täitmist.