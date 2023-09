ÜKS KÜSIMUS ⟩ Miks otsite jälle Jõhvi spordikoolile direktorit?

Jõhvi spordikooli direktori kohusetäitja on alates eelmisest sügisest olnud Kristjan Palm. Me tahame spordikoolile leida püsivat direktorit, kes saaks keskenduda nii spordikooli kui kogu valla spordielu arendamisele. Kristjan Palm on saanud vahepeal ka direktori ametis nõutava kõrghariduse ja minu teada kavatseb ta samuti kandideerida. Ta on teinud kohusetäitjana head tööd ja oleks kindlasti hea kandidaat, aga avatud konkursile tuleb ilmselt ka teisi ja püüame valida välja parima.