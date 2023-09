RENE KUNDLA ⟩ Iisaku gümnaasium vajab selgeid sõnumeid

Rahvakohtumiselt haridusministriga jäi kõlama, et Iisaku gümnaasium võiks koostöös Ida-Virumaa riigigümnaasiumide ja Ida-Viru kutsehariduskeskusega tegutseda rakenduslikku haridust andva maakoolina, kus gümnaasiumiharidust saaksid noored, kellel ei valmista tunnis eesti keeles õppimine raskusi.

Lisaks võiks Iisakust saada kool, mille lõpetajad saaksid laia maailma minnes kooliseinte vahelt kaasa võtta tunde, et nad tahavad tulevikus oma koduvalda ja -maakonda tagasi tulla. Iisaku gümnaasium võiks olla õpilaskodu omav haridustempel, millele annaks Alutaguse vallas maad nii alt- kui pealtpoolt sonkinud põlevkiviettevõtted selleks, et sealt sirguks ettevõtetele vajalikke insenere, finantstoe reaalainete süvitsi õpetamiseks, mida toetavad õppesuundadena sport, riigikaitse, kaunid kunstid või veel midagi muud.

Selleks, et tagada koolile vallavõimu poolt arengurahu, teen ettepaneku, et osapooled mataks vaenukirve maha ning need, kes peavad Alutaguse vallas (gümnaasiumi)haridust oluliseks, teeks hea tahte kokkuleppe. Sellega kinnitatakse, et vähemalt järgmise kolme aasta jooksul saavad kõik, kes Iisakus 10. klassi astuvad, gümnaasiumi Iisakus ka lõpetada. Selle aja jooksul peab kool koostöös valla ja teiste toetajatega jõudma nii kaugele, et igas gümnaasiumiklassis oleks vähemalt 15-20 õpilast.

Hea tahte lepingule kirjutaks alla Alutaguse vallavolikogu liikmed, kes peavad oluliseks maakoolides antavat haridust kui üht osa inimesi maal hoidvast vundamendist, ja soovi korral ka need, kes kavatsevad 2025. aastal volikogusse kandideerida (leping jääks avatuks ehk sinna saaks allkirju anda soovi korral ka hiljem). Leping tuleks sõlmida võimalikult kiiresti, et need lapsed, kes oleks nõus oma kodukooli 10. klassi tulema, saaks seda veel enne aastavahetust teha.

Vähetähtis pole siinkohal mõelda ka õpetajatele, kellele oleks põhikooliõpilaste õpetamise kõrval gümnasistide ülikooliks ettevalmistamine heaks väljakutseks.

Valla juhid on alati uhkusega toonitanud, et Alutaguse näol on tegu Mandri-Eesti suurima pindalaga omavalitsusega, mis hõlmab poole Ida-Virumaast. Kas poleks mitte loogiline, et sellisel maalahmakal oleks ruumi ka ühe väikese, aga tubli maagümnaasiumi jaoks.