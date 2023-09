ANVAR SAMOST ⟩ Ansipi ajal sellist jama poleks olnud

Kirjutan neid ridu neljapäeva õhtul, kaks päeva pärast seda, kui praegune peaminister ja Reformierakonna esimees Kaja Kallas teatas, et järgmise aasta riigieelarve on valitsuses kokku lepitud. Paraku ei tea mina ega ka keegi teine väljaspool valitsuse tuumikut ja kitsast rahandusministeeriumi ametnike ringi, kui suured on siis selle kokku lepitud riigieelarve tulud ja kulud, rääkimata detailidest. Kolmapäeva õhtul − istuge nüüd, kui te äkki seisate, ja võtke lauaservast kinni − ei teadnud neid põhinäitajaid ka rahandusminister, samuti Reformierakonda esindav Mart Võrklaev, kui uskuda, mida ta ERRi ajakirjanikule ütles. Aga see on usutav.