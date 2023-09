TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Millise maksuga võiks veel riigikassat täita?

Foto: Peeter Lilleväli Egon Rattasepp, müügijuht: Keeruline küsimus. Ühest küljest on kõik uued maksud inimestele raske koorem, teisalt aga peab riik puudu jääva raha kuskilt ju leidma. Kõik tahavad paremini elada. Ei ole lihtne leida midagi normaalset. Praegu leiutati automaks, kuid selle eesmärk on täiesti arusaamatu − kuhu see raha läheb? Alati on vaja täpselt ära seletada, miks ja milleks midagi tehakse.

Foto: Peeter Lilleväli Svetlana Lebed, ökonomist: Ma pole sellele mõelnud. Võib-olla sellepärast, et tulin alles hiljuti siia elama. Kuulen, et maksude tõstmisest räägitakse palju. Võib-olla on see paratamatu, kuid iga uus maks on inimestele halb.

Foto: Peeter Lilleväli Milvi Juhkov, kindlustusagent: Olen töötav pensionär ja maksan makse, sest nii peab − olen sunnitud töötama. Maksusüsteem on veidi naeruväärne: pensionärid maksku rohkem...

Foto: Peeter Lilleväli Vjatšeslav Bõkov, pensionär: Maksustada võib mida tahes: toitu, magusaid jooke, kunsti... Igal juhul on see alati halb.