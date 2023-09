ÜKS KÜSIMUS ⟩ Kuidas aidata Ida-Viru väikeettevõtjaid, keda ähvardab pankrot, kuna nende tegevus on häiritud Venemaa poolt Ukrainas vallandatud sõja ja sanktsioonidega?

Ukraina sõja mõju on kahjuks üle Eesti väga paljudes ettevõtetes väga suur, kaasa arvatud loomulikult Ida-Virumaal. Saan ainult seda öelda, et ükskõik kui hullud või karmid on meie ettevõtjate ja meie inimeste kannatused, ei ole need võrreldavad Ukraina sõjas kannatanute omadega. Seetõttu olukord on lihtsalt selline ja loodetavasti need ettevõtted, kes peavad uksed sulgema, saavad toetust riigilt töötukassa kaudu või ka teistest meetmetest.