JÜRI RATAS ⟩ Riigieelarve kui sangpomm Eesti majanduse ja inimeste pihta

Eesti majandus on langenud kuus kvartalit järjest, kuid selle asemel et ettevõtlust turgutada, tegeleb valitsus Reformierakonna juhtimisel kärbete ja maksutõusudega. Heites pilgu viimastele teada olevatele andmetele, näitavad need, et selle aasta teises kvartalis vähenes Eesti päritolu kauba eksport aastaga koguni 29 protsenti ja ­investeeringud langesid aastaga 7 protsenti ehk ligemale viiendiku ja jõudsid umbes viie aasta taguste näitajateni.