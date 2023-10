JUHTKIRI ⟩ Mida võimupööre Kohtla-Järvele annaks?

Linnavalitsuse kukutamise veduriks on Keskerakonna fraktsioon, kes on haakinud enda külge veel kolm saadikut, kes on olnud tihedalt seotud perekond Ossipenko äridega. Kui see plaan läbi läheb, siis ei ole väga suur liialdus öelda, et peaaegu veerand sajandit Kohtla-Järvet valitsenud Korbi ja Ossipenko aeg tuleb pärast vahepealseid erimeelsusi tagasi. Kohtla-Järve Keskerakonnas on küll toimunud kosmeetiline muudatus ning piirkonna esimees pole enam Korb, vaid noor Sergei Lopin, kuid volikogus tõstavad Keskerakonna huvides kätt endiselt nii Korb, Riina Ivanova, Arne Berendsen kui ka teised veteranpoliitikud, kes on linna juhtohje hoidnud aastakümneid.