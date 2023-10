Äkkrünnaku õppusi ei tohiks koolides koos õpilastega läbi viia

Aastaid on oldud jõustruktuuride ja koolijuhtidega ühisel seisukohal, et õpilastega selliseid õppusi läbi ei viida, sest see võib nii mõnelegi ebastabiilse närvikava või kurjade kavatsustega õppurile või endisele õpilasele saada motivatsiooni-, nippide ja inspiratsiooniallikaks ka ise midagi säärast toime panna.