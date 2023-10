RIINA SOLMAN ⟩ Riik peab Ida-Virumaal rohkem oma õlule võtma

Esimesi õiglase ülemineku fondi kasvuhoonetes istutama hakatud idusid ja esimest saaki saame oodata heal juhul alles mõne aasta pärast. Ja seda ka, et põlevkivitööstusega seotud saast on jäänud Ida-Virumaale, aga sellega teenitud raha rändab suuremas osas maksudena pealinna, on kohalikud märkinud.

Ida-Virumaa elukeskkonda on proovitud nüüdisajastada, et ka Narvas, Kohtla-Järvel ja Sillamäel valmiksid näiteks Eesti taasiseseisvumise aja jooksul esimesed uued kortermajad, kuhu oleks siis ka mujal Eestis elavatel õpetajatel, arstidel, inseneridel, ettevõtjatel ja teistel oma ala asjatundjatel rohkem tahtmist ja julgust kolida. Sellele on nüüd valitsuse kärpekava kolinaga vett peale tõmmanud ja kuulsime, kuidas Narva äsja sellest plaanist loobus. Millest on väga kahju.

Ida-Virumaa vajab arenguprogrammi, mitte pelka eriesindajat.

Tarvis oleks, et Ida-Virumaa muutuks kiiremini eestikeelsemaks ja -meelsemaks. See tähendab seda, et selliste inimeste osakaal seal peaks suurenema. Hetkel toimub lihtsalt Browni liikumine ja me ei tea, millal Eesti riik oma kanda seal enam kinnitada üldse tahab.