JUHTKIRI ⟩ Õpetajaamet on tõusmas hinda

Heade õpetajate leidmine ja nende hoidmine on küll koolijuhtidele endiselt keerukas ülesanne, kuid selle lahendamine ei valmista enam nii tugevat peavalu nagu veel aasta-paar tagasi.

Olulise muutuse selles vallas vähemasti Ida-Virumaal tõi kaasa riigi põhimõtteline otsus hakata siin eesti keeles õpetavatele õpetajatele maksma märkimisväärset lisatasu. See lõi olukorra, kus osale kohtadele tekkis ka konkurents ning koolide juhtkondadel oli võimalik valida, kes soovijatest oleks parim. Õpetajaamet on tõusnud Ida-Virumaal üheks paremini tasustatud ametiks ja nii see peabki olema.

Kuid lisaks, nagu ütlesid teisipäeval Jõhvi kontserdimajas peetud haridusgalal mitmed koolijuhid, on tasapisi ka rohkem oma kooli õpilasi innustunud õpetajatööst, läinud seda õppima ja tulnud oma kodukooli tagasi. See näitab usalduse tõusu nii nende koolide kui ka kogu Ida-Virumaa vastu.

Samal peol valitsenud meeleolu annab märku, et õpetajatöö on äge ja neid noori, kes ei pelga seda rasket tööd teha, tuleb juurde. Selle nimel on pingutanud nii koolid kui ka Ida-Virumaa Hariduskopter ja paljud teised, kes mõistavad, et sellest, kui tugevad on siinsed koolid, sõltub ka kogu maakonna tulevik.