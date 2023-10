TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Kas mõni õpetaja on teie elusaatust mõjutanud?

Matemaatika- ja algebraõpetaja Raissa Melnikova − entusiastlik ja oma tööd armastav pedagoog. Paljuski tänu temale tekkis mul huvi täppisteaduste vastu. Meenutan soojalt ka kehalise kasvatuse ja vene keele õpetajat. Õpetajatega mul omal ajal vedas, aga võib-olla on see ka lihtsalt minu isiklik suhtumine ja austus õpetajaameti vastu.

Õppisin Tartus. Minu matemaatikaõpetaja Tamara Mihhailovna oli tark, asjatundlik ja hea inimene. Kui ma elukutsevalikul hätta jäin ning matemaatika ja majanduse vahel pendeldasin, aitas just tema nõuanne mul valikut teha − minust sai ökonomist ja ma ei kahetse seda.

Helen Rajas, ettevõtja:

Koolipapa Villio Reinsalu. Ta oli suur spordifänn ning süstis minusse nii suure kire tervislike eluviiside vastu, et see on säilinud tänini: harrastan ise ja õpetan ka lapsi.