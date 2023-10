JUHTKIRI ⟩ Ida-Viru päästerahale polegi tormijooksu

Suurinvesteeringute meetmest on rahastamisotsus tehtud seni vaid neljale taotlusele, kogusumma jääb 25 miljoni euro kanti. Mõned rahataotlused on veel läbivaatusel. Arvestades, et praegu kehtivate reeglite järgi peavad toetuste eest rajatavad või laienevad ettevõtted lubatud mahus tegutsema hiljemalt 2026. aasta keskpaigaks, kasvab iga päevaga tõenäosus, et osa Ida-Viru päästerahast jääbki kasutamata.

Taotluste ettevalmistamine, aga ka selleks vajaliku omafinantseeringu saamine on üsna keerukas ja aeganõudev protsess. Ida-Virumaa pole ka eelnevatel aastakümnetel olnud paik, kus investorid ja pangad oleks ihanud väga tugevasti raha mängu panna. Praegu, mil Ida-Virumaast sõna otseses mõttes silmaga nähtavas kauguses asuv naabrite vastu vaenulikult meelestatud Venemaa peab verist sõda Ukrainas, on see soov veelgi nõrgem.

Seda arvestades tuleks ilmselt kaaluda toetuse tingimuste leevendamist. Võib-olla tasub vähendada ettevõtete omaosaluse määra, sest vahepeal on riskid oluliselt kasvanud ning hea, kui üldse keegi ettevõtlust laiendab ja uusi töökohti loob.