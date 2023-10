JUHTKIRI ⟩ Ida-Viru korterite hinnatase püüab mudaliigast välja pääseda

Ka Kohtla-Järvel on korterite hinnatase viimastel aastatel kahekordistunud, kuid tegemist on tõusuga 100 eurolt 200 eurole. See tähendab, et Kohtla-Järvel elava inimese korteri väärtus on rohkem kui kümme korda väiksem kui Lasnamäe inimese korter või viis korda väiksem kui Rakvere inimese korter. See on Eesti väikseid vahemaid arvestades tohutu vahe.