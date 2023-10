RAIT KUUSE ⟩ Vanglate ja kriminaalhoolduse hea töö loob turvalisemat Eestit

Mis seal salata − värskes riigikontrolli auditi aruandes kirjeldatu näitab, et Eesti senised sammud vanglasse sattunud õigusrikkujatega tegelemisel on tehtud õiges suunas. Hea meel on saada kinnitust, et vanglateenistuse hiljuti seatud strateegilised eesmärgid ja arenguplaanid sarnanevad riigikontrolli soovitustega üsna palju. Kuid on oluline, et kui me oleme jõudnud punkti, kus paljud edukad reformid ja pikaajalised otsused on viimaks näitamas tulemusi, ei lõhuks me saavutatut ise kiirelt ära.

Meil on oma riigi arengut hinnates natukene lühike mälu ja kipume ära unustama, milliste valikute ees me veel vaid mõnda aega tagasi olime. Meenutagem, et veel 20 aastat tagasi oli meil ca 4800 vanglakohta amortiseerunud laagri tüüpi kuritegevuse ülikoolides. Pidime andma avalikkusele sageli aru, miks me ei suuda vanglates korda hoida.

Mäletan hästi ka seda, et kui alustasin 1999. aastal oma karjääri kriminaalhooldusametnikuna, olime toona väga progressiivne teenistus, sest kõik said kasutada arvutit. Mitte igal pool ei olnud see veel nii. Samas sain ma toona esimest korda vanasse Tallinna vanglasse sisenedes pehmelt öeldes šoki, sest venekeelne kontrollimatu ja Nõukogude aega kinni jäänud elu- ja töökeskkond oli sedavõrd õõvastav. 25 aastat hiljem käime püstipäi ja keegi ei pea vanglates oma elu pärast kartma.

Vanglateenistuse käesoleva aasta eelarve on 84 miljonit eurot. Mida me praegu selle eest saame?