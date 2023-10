NÄDALA KUJU ⟩ Jaanus Purga

Tähelepanuväärne on, et kui poliitikud ja regionaalministeerium alles mõtlevad, mida sellise ameti kandja peaks konkreetsemalt tegema hakkama, olid sellesse ametisse valitud Jaanus Purgal vastused teada juba ammu enne seda, kui sellele ametikohale konkurssigi korraldama asuti.

Purga, kes on seni erasektoris toimetanud, ei ole olemuselt ega iseloomult kindlasti tüüpiline ametnik. Juba sellinegi avaldus, et ta hakkab selles ametis tegema seda, mida tulenevalt Ida-Virumaa huvidest ise kõige õigemaks peab, kõlab justkui manifest. Kuna säärast ametit pole varem olnud (1990. aastate alguses samalaadses rollis olnud Indrek Tarand ja Aimar Altosaar olid pigem konkreetsete kriiside reguleerijad), tulebki Purgal see amet suuresti ise sisustada.