JUHTKIRI ⟩ Saastaja maksab küll, aga mitte neile, kes kannatavad

Kui Eestis on suuremad saastetasude maksjad Ida-Virumaal tegutsevad põlevkiviettevõtted, siis on loogiline ja õiglane, et suurem osa sellest rahast kuluks loodus- ja elukeskkonna parandamiseks Ida-Virumaal. Aga tegelikult ei ole see kaugeltki nii.

Arusaadav, et keskkonnakahju ja sellega seotud mõjusid ei ole maakonna piiridel tarastatud. Seepärast ei ole ka õige nõuda, et kogu saastemaksudest kogutav raha tuleks kulutada siin. Kuid kui Ida-Virumaale tuleb alla kümne protsendi, siis on see jaotus ilmselgelt kreenis.

Sellest sai aru ka eelmine keskkonnaminister Madis Kallas, kes pakkus välja eelnõu, mis oleks suurendanud Ida-Virumaale laekuvat osa kaks korda. "Ida-Virumaa kannatab kõige enam keskkonnakoormuse all. Seda tuleb vääriliselt ja õiglaselt hüvitada," kõlas Kallase igati mõistlik seisukoht.