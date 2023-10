ERIK GAMZEJEV ⟩ Üle võlli minev roheaktivism toob bumerangiefekti

Riigikohtu otsusel panna seisma Eesti Energia õlitehase ehitus Auveres on mitmeid mõjusid. Narva-Jõesuu linnavalitsus loodab küll need keskkonnamõju hindamise vead, mis andsid riigikohtule põhjuse aastaid tagasi välja antud ehitusloa peatada, võimalikult kiiresti ära parandada. Aga see ei tähenda, et esimesest võidust tiivustatud roheaktivistide liikumine uute hagidega välja ei tule.

Üks tagajärg on see, et ettevõte, kes rajab 350 miljonit eurot maksvat õlitehast, mis on juba peaaegu valmis, kaotab raha. Teatavasti on see ettevõte Eesti Energia, mis kuulub Eesti riigile. Iga päev, mille võrra tehase valmimine edasi lükkub, tähendab, et toodangut, mida müüa, ei ole ja raha sisse ei tule. Omaette küsimus on ka see, milliseid juriidiliste vaidluste umbsõlmi ehitajate, seadmete tarnijate ja teiste osapooltega tuleb lahti harutama hakata ning kui palju see omakorda maksma läheb.

Üle võlli minev roheaktivism kutsub esile vastureaktsioonid ja siis võib kergelt minna, et ühel hetkel liigub pendel teise äärmusesse, kus ka mõistlikud keskkonnakaitselised sammud ei leia enam ühiskonnas laiemat toetust.