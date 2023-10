JUHTKIRI ⟩ Valitsus peaks aitama uue õlitehase võimalikult kiiresti tööle

Kliimaministeerium soojendab alates juunikuust enda käes uue tehase kompleksluba, andmata sisulisi selgitusi, miks ta seda välja ei anna. Rahandusminister Mart Võrklaev ütles reedel pärast kohtumist Eesti Energia juhtidega pika hambaga, et tehas tuleks ikkagi käima panna, kuna selle ehitamiseks on kulutatud juba sadu miljoneid eurosid. Eelnevatel päevadel oli Võrklaev väsimatult korrutanud, kuidas Reformierakond oli selle tehase vastu, aga eelmine valitsus ja Eesti Energia juhtkond tegid vastutustundetu otsuse.

See on üsna hale poliitilise mudamaadluse võte. Demokraatlikus riigis on loomulik, et valitsused vahetuvad ja järjepidevuse huvides viib järgmine ka eelmiste valitsuste otsused ellu, sõltumata sellest, kas talle endale meeldib või ei meeldi. Pealegi on tehase ehitus olnud päevakorral aastaid ka sel ajal, mil Reformierakond ise oli valitsuses.