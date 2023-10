Minister Kristina Kallas: "Toilas on gümnaasiumiastet vaja mõned aastad"

Kui Toila volikogu annab kolmapäeval volitused, alustab vallavalitsus ametlikke läbirääkimisi riigi investeeringuettepaneku üle. Kas tegu on võta-või-jäta-ettepanekuga või on läbirääkimistes ka päriselt mänguruumi? Pean silmas selles, kas gümnaasiumiaste jääb, kui kauaks jääb ja mitmele õpilasele tuleb uus põhikoolihoone. Ministeerium on pakkunud kuni 135-le, vald ütleb, et oleks vaja 180kohalist.

Me peame kogukonnaga koos arvudele otsa vaatama. Näen praegu, et me opereerime väga erinevate arvudega. Me peaksime otsustele lähenema teadmistepõhiselt. Me teame, kui palju on sünde − sel aastal on Toila-Voka piirkonnas sündinud neli last. Need neli last on seitsme aasta pärast koolis. See on väga väike laste arv.