ÜKS KÜSIMUS ⟩ Milleks saavad Ida-Viru omavalitsused kulutada 15 miljoni suurust toetust?

Euroopa Liit on seadnud endale eesmärgi, et aastal 2050 me ei paiska kasvuhoonegaase õhku rohkem, kui loodus siduda jõuab. Üleminek keskkonnasõbralikumale majandusele avaldab mitmekülgset mõju ka Ida-Virumaa kohalikele omavalitsustele. Üks suuremaid muutusi saab olema fossiilsete kütuste, näiteks põlevkivi kasutamise vähendamine. Sellel on oluline mõju ka kohalikule sotsiaalmajanduslikule olukorrale ning selleks vajab piirkond lisainvesteeringuid, et tulla paremini toime eesseisvate tööturu ja sotsiaalmajanduslike muutustega.