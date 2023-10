JUHTKIRI ⟩ Riik näitas punamonumentide kaitsjatele koha kätte

Tänasest Põhjarannikust saab lugeda, kuidas politsei tühistas ka mitme tankikaitsja relvaloa põhjendusel, et need inimesed ohustavad Eesti julgeolekut. Selle juhtumi juures on tähendusrikas, et politsei sellise tõlgendusega nõustus ka kohus, kes leidis, et kutsudes avalikult üles tankimonumendi teisaldamisele vastu seisma, on need inimesed vastandunud Eesti riigile. Kohus nentis, et politsei on võtnud arvesse varasemast ajast saadud praktilist kogemust selle kohta, mis juhtub siis, kui ratsionaalseid ennetusmeetmeid ei rakendata ja ohtu alahinnatakse, pidades silmas 2007. aasta aprillirahutusi, mil nii Tallinnas kui Ida-Viru linnades märatseti ja lõhuti, kui pealinna südamest pronkssõdur minema viidi. Seekord käitus politsei võimalikke rahutusi ennetavalt, andes igal sammul mõista, et võimule vastuhakk selles pingeolukorras toob kaasa tagajärjed. Relvaloast ilmajätmine on üks sellistest tulemustest.