NÄDALA KUJU ⟩ Mart Võrklaev

Ei oska arvata, kuivõrd Võrklaevale, kes on ametist tulenevalt ka Eesti Energia üldkoosolek, lähevad korda nende sadade Ida-Virumaa perede mured, kes õlitehase ehituse seiskumise tõttu töökoha ja senise sissetulekuta võivad jääda (selle kohta pole ta seni midagi öelnud). Küll aga saab ta rahandusministrina aru, et töötav tehas toob eelarvesse raha ja teenib investeeringut tagasi. Seepärast kolis temagi sellesse leeri, kes ütleb, et see tehas tuleb tööle panna.