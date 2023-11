SVEN PERTENS ⟩ Maksutõusud pärsivad majandust

Iga maksutõusu või uue maksu kehtestamise puhul peab riik endalt küsima kaks küsimust. Esiteks, milline on selle muudatuse pikaajaline mõju Eesti konkurentsivõimele ja majandusele? Teiseks, millist probleemi see maksumuudatus lahendab ja kuhu lisaraha kasutatakse? Praegu keeb kõik samas katlas. Püüame koguda võimalikult palju maksutulu ja valitsus tahab õigust otsustada, kuhu seda raha jagada. Paraku jääb jagatavat raha aina vähemaks, kuna varem tehtud mõtlematud otsused on loonud olukorra, kus kohustused on võetud ilma rahalist katet omamata.

Kuni puudub võimekus energiat suures mahus salvestada, on tarvis juhitavat energiatootmist, mis on Eestis põlevkivi baasil.

Mootorikütuste aktsiis, oma olemuselt sihtotstarbeline maks, on mõeldud teede seisundi tagamiseks ja nii on seda ka laiemale avalikkusele esitletud, kui juttu on tulnud aktsiiside tõstmisest. Viimase 10 aasta jooksul on riik kogunud mootorikütuste aktsiisi 5 miljardit eurot. Ja samal perioodil koos Euroopa Liidu abivahenditega on teehoiu tarbeks eraldatud 2 miljardit ehk 40%. Kolme miljardi euro ulatuses on lapitud auke mitte teedes, vaid riigieelarves.

Automaksu puhul enam isegi ei räägita vajadusest säilitada ja parandada meie teedevõrgu seisukorda, vaid maksu põhjenduseks tuuakse kliimaeesmärkide täitmine. Teehoiuks jagub aga 160 miljonit ajal, kui riigikontroll on oma aruandes leidnud, et maanteede iga-aastane vajadus on 500 miljonit.