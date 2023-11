VALLO REIMAA ⟩ Lõputule möödarääkimisele peaks tegema lõpu

Selgeks sai seegi, et vastuvõetavate otsuste mõjude hindamine ei kuulu ametnike (ning näib, et ka poliitikute) lemmiktegevuste hulka.

Sai ka natuke nalja, kui üks ministritest entusiastlikult tuule- ja päikeseparkidest rääkides väitis, et tegemist on juhitava energiaga. Kui selle peale üks ettevõtjatest küsis, kas Eesti valitsus oskab juba päikest ja tuult juhtida, jätkas minister häirimatult oma roheenergia juttu, saamata aru, et ämbri asemel solistas ta juba suures vannis. Muigel nägusid oli palju.

Teine minister rääkis suure kaasaelamisega, kuidas ta toetab keskkonnatasude suuremat maakonda jätmist ja tegeleb asjakohase eelnõuga. Selle peale ütles eksminister Jaak Aab talle, et see eelnõu on juba aruteluringil, kuid seal seda muudatust ei ole ning keskkonnatasude tõusuga kaasneva lisatulu suunab riik tegelikult hoopis iseendale, millega Ida-Virumaale jääv osakaal väheneb veelgi. Vastuseks kostis tegevminister, et ta toetab seda vähemalt mõtetes ja näeb lahendusena keskkonnatasude veelgi suuremaks tõstmist. Vastamise tuhinas läks tal paraku meelest, et parajasti oli arutelu eesmärgiks ettevõtluse arengu toetamine, mitte pidurdamine.