ÜKS KÜSIMUS ⟩ Kas Sinimäe mälestuskivide omanikud on leitud?

Kivid on praeguseks taastatud, kuid peremehetuks tunnistamise protsess veel käib. See pole kiire protsess ja võib võtta rohkem kui aasta aega. Omal ajal on need kivid paigaldatud sinna erinevate organisatsioonide ning hukkunute perede ja sugulaste eestvõttel, ka riik on olnud seal osaline. Et lõpuks need Narva-Jõesuu linna bilanssi võtta, läheb aega, tuleb teha hulga päringuid ning see on üsna bürokraatlik protsess.