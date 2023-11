JUHTKIRI ⟩ Vana moodi ei tohi, uut moodi veel ei suuda

Ühelt poolt tuleb poliitikutelt sõnumeid, et põlevkivist elektri tootmisele ehk viisile, kuidas on aastakümneid Eestis toad ja tänavad valgeks ja elektrimasinad tööle saadud, tuleb teha võimalikult kiire tapp. Arutelud selle üle, kuidas siis teistmoodi elektrit saada, meenutavad üha enam maavanemate kärajaid komöödiafilmist "Malev", kus parimaks lahenduseks pealetungivatele võõrvägedele vastu seismiseks kujunes otsus hakata laulma.

Nali naljaks, kuid asi on tegelikult tõsine, nagu tõdeb sel esmaspäeval avaldatud auditis ka riigikontrolör Janar Holm. Tal on õigus, et viimase kümne aasta jooksul pole Eestis rajatud märkimisväärselt uusi tuuleparke. Kiviõli lähedal eelmisel suvel viie tuulikuga tööle hakanud Purtse tuulepark on üks vähestest. Kuid selle võimsus on vähem kui kümme protsenti näiteks Auvere uue jaama võimsusest.