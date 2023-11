MARIS LAURI ⟩ Oluline on näha võimalusi

Just optimism ja leidlikkus on need, mis on aidanud Eestil kogu taasiseseisvumise aja jooksul olla edukas võrdluses väga paljude meie saatusekaaslastega.

Praegu ei ole ajad head: agressiivne ja sõjakas naaber, kehv majandusseis Soomes, Rootsis ja Saksamaal, viimastel aastatel järsult tõusnud tootmiskulud ning vajadus asendada keskkonda saastav tootmine puhtamaga on saatnud prügikasti nii mõnegi hea äriidee. Ida-Virumaal tajutakse loetletud surveid Eesti keskmisest tugevamalt, lisaks on siin mitmeid asjaolusid, mis piirkonnas ettevõtluse arendamist lihtsamaks ei tee.

See ei tähenda, et õigus on neil, kes arvavad, et Ida-Virus on asjad lootusetult ja kõiges valesti. See eelarvamusi, mõttelaiskust ja virisemist peegeldav seisukoht keeldub tähele panemast neid rohkeid ja väga mitmekesiseid võimalusi, mis Eesti kirdenurgas on. Suuremal osal Eestist ei ole tegelikult sellele võimaluste komplektile midagi vastu panna.

Ida-Virus on head võimalused arendada tööstust, sest siinsed inimesed on ühelt poolt harjunud töötama tööstusettevõtetes, kuid siin on olemas ka kogemus, kuidas tööstust arendada, teadmised regulatsioonidest ning oskused kogukonna, omavalitsuste ja ametkondadega suhelda. Ka siin muretsetakse ettevõtete keskkonnamõju pärast, kuid ei hakata iga uue idee puhul selle vastalisteks, vaid soovitakse asju kaaluda ning leida tasakaalu tootmise ja looduse vahel.

Heade inimeste tulek, aga veelgi enam Ida-Virumaale jäämine eeldab, et paraneb ka Ida-Viru elukeskkond.