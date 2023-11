JUHTKIRI ⟩ Miks õpetajate streik pole Ida-Virus populaarne?

Teiseks ei saa unustada, et sellest õppeaastast on Ida-Virumaal eesti keeles õpetavate pedagoogide töötasu oluliselt suurem kui kolleegidel mujal piirkondades. See võib olla üheks põhjuseks, miks osa õpetajaid ei pea "viisakaks" minna veel midagi juurde nõudma. Aga nagu ütles Dietrich, siis selle lisatasu saab ju valitsus iga kell ära võtta − see pole mingitesse lepetesse raiutud. Samas kui need õpetajad, kes streigivad, seisavad ka siinsete õpetajate parema palga eest sõltumata lisatasudest.