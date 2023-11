TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Kas õpetajate streigid on õigustatud?

Foto: Peeter Lilleväli Jevgenia Plesskaja, töötu: Arvan, et streikimine pole päris õige. Ma tulin siia Ukrainast ja seal makstakse õpetajatele palju vähem. Kui igav on, miks mitte streikida? See on küll igaühe enda asi, aga minu meelest on õpetajatel tähtsamatki teha.

Foto: Peeter Lilleväli Svetlana Sinelnikova, töötu: Muidugi on õigustatud. Nad ju peavad kuidagi oma õiguste eest seisma. Kuidas neid muidu kuulda võetaks? Mõnele lapsevanemale see ehk ei meeldi, aga elavad üle. Ka minu lapsed on koolis käinud ja ma tean, mida õpetajatöö tähendab − kõigile õpetajatele tuleks juba nende eluajal ausammas püstitada.

Foto: Peeter Lilleväli Ave Rande, pensionär: Las nad seisavad oma õiguste eest nii, nagu oskavad. Laste kasvatamine lasteaias ja koolis ei ole töö, mis kestab kella 8-17, vaid ööpäev läbi. Tuleb ette valmistuda, pidevalt õppida... Ja nii kogu elu.

Foto: Peeter Lilleväli Vadim Nikitin, muusikaõpetaja: Jah, osalen ise ka. Õpetajatel ei ole moraalselt lihtne ja neid tuleb toetada, et sellest teataks. Õpetajad peavad endast teada andma, sest see on tulevik. Ja tulevikuta ei ole ühiskonda. Kahjuks erinevad huvikoolide pedagoogide palgad väga kõvasti üldhariduskoolide õpetajate omadest. Oleks hea, kui ka huvikoolide ametiühing meid rohkem kaitsta püüaks.