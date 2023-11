VIRVE OSILA ⟩ Rahulikku taevast meie kohale

Mulle meeldib inimesi jälgida: järjekordades, ootesaalides, tänaval … Vahel on esmavaatlus osutunud eksitavaks, aga enamasti ma tunnetan, kes on minu inimesed. Kohtumistel lugejatega on mul vaid paaril korral tulnud kogeda, et kuulajate seas on keegi, kes seal tegelikult olla ei taha. Need haruharvad momendid pole mind häirinud, sest enamasti toimuvad kohtumised raamatukogudes ja need on kohad, mis sisendavad aukartust ja pühalikkust; raamatutest õhkuv loominguline aura hingestab ka kokkutulnuid.