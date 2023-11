JUHTKIRI ⟩ Poliitilise suitsiidi katse Kohtla-Järvel

Linnavalitsuse umbusaldamine ja omade paikasättimine, kui jõudude vahekord volikogus seda võimaldab, on poliitikas tavaline praktika. Ometigi on sellistel puhkudel oluline tulla välja tugevate argumentidega, miks vana valitsus enam ei sobi ja uus on parem. Eriti olukorras, kus on teada, et olemasoleval on parajasti avalikkuse suur toetus.