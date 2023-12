JUHTKIRI ⟩ Hariduse reform ei tohi raskendada selle kättesaadavust

Kõigi nende koolide lugu on muidugi erinev, alustades sellest, et Kiviõli 1. keskkool kuulub erinevalt Iisaku ja Toila koolist riigile, mistõttu on ministeeriumil lihtsam gümnaasiumiastme sulgemist korraldada. Sarnane on aga see, et suuremal või vähemal määral on selle vastu kogukond, kes kardab, et piirkonna niigi nõrgenenud elujõud saab gümnaasiumi kadumisega uue hoobi.

Ühine on ka see, et kõigi gümnaasiumide puhul rõhub ministeerium vähenevale laste arvule ning leiab, et kohaliku hariduselu tuleviku peamiseks otsustajaks ongi Exceli tabel. Ministeeriumil on selliseid otsuseid veel seetõttu lihtsam teha, et inimesed, kes otsustavad, pole kohalikud, nad ei tunne siinset elu ega olusid ning ega neid väga huvitagi, kuidas nende otsused kohalikku elu mõjutada võivad. Tabel ju ütleb, et tuleb kinni panna.

Kooli sulgemise mõju suures linnas, kus on mitmeid alternatiive, pole võrreldav väiksema koha hariduselu kokkutõmbamisega. Nii me näemegi, kuidas Ida-Virumaa suurtes linnades on koolivõrgu kokkutõmbamine läinud oluliselt valutumalt, kui see kulgeb maapiirkondades.