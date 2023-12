"Pöörakem üheskoos näod päikese poole, et Kohtla-Järve tulevik oleks helge," lõpetas üleni erkkollases kleidis Linder teisipäeval volikogus oma lahkumiskõne vahetult enne seda, kui 14 saadikut ta linnapea kohalt minema kihutasid. Volikogu esimees Odinets oli Linderi kõnet kuulates näost lapiline ja pomises lõpuks, et neid väiteid, mida Linder oma kõnes esitas, kavatseb ta hakata klaarima kusagil mujal.

Kuigi Kohtla-Järve linnavalitsuses võtsid Linderi meeskonna asemel kohad sisse uued värsked inimesed, kellest vaid Ossipenko kaasvõitlejana tuntud ja korruptsioonikahtlustuse saanud Evelyn Danilovil on linnavalitsuse liikmeks olemise lühiajaline kogemus, ei tähenda see uute värskete briiside tulekut Kohtla-Järve juhtimisse. Pigem on uut võimuliitu õigem nimetada naftaliinikoalitsiooniks, mis järgib Kohtla-Järve valitsemise klassikute Korbi ja Ossipenko käekirja ja võtteid.