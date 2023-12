ÜKS KÜSIMUS ⟩ Mis ülesanded on valitsuse Ida-Virumaa esindajal?

Hetkel on valitsuse poolt kokku lepitud, et valitsuse Ida-Virumaa esindaja roll on õiglase ülemineku fondi, riiklike toetuste ja teiste Euroopa Liidu tõukefondide raha parema kasutuselevõtu toetamine. See on praegu tema ainus ülesanne. Samas on ta Ida-Virumaa kodanik, ta on igapäevaselt asjade sees. See, et ta mingitel teemadel soovib kaasa rääkida või piirkonda toetada, on ainult tervitatav. Aga kui me võtame hetkel puhtalt ametijuhendi, siis me oleme pannud talle ühe ülesande just sellest lähtuvalt, et me näeme, et need sajad miljonid, mis võiksid minna Ida-Virumaa piirkonna edendamiseks, igal juhul ka sinna jõuaksid ja võimalikult kiiresti. Võib-olla juba nelja või kuue kuu pärast muudame ka tema prioriteedid ümber, kui näeme, et õiglase ülemineku ja teiste tõukefondide raha on hakanud liikuma.