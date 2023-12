MIHKEL NESTOR ⟩ Majanduses on nii mõnelgi jalad põhjas, kuid tööstus upub edasi

Viimastel kvartalitel on majanduspilt oluliselt muutunud: edasine suur hinnatõus tundub ebatõenäoline ja hirmud majanduse tuleviku pärast on muutnud tarbijad suuremate ostude sooritamisel väga ettevaatlikuks. Seda peegeldab ka asjaolu, et keskmisest oluliselt enam on langenud nende jaekaubandussektorite müük, kes just kallihinnalisemate kaupadega kauplevad. Näiteks oktoobris kukkus elektroonikakaupluste müük 14%, ehituspoodide oma aga 11%.

Jaemüügi mahtude stabiilsuse saavutamise taga on ennekõike olukord tööturul. Kuigi töötus on viimastel kuudel aeglaselt suurenenud, on Eesti tööhõive endiselt nii muu Euroopa kui meie ajaloolise keskmisega võrreldes väga kõrge. Lisaks on keskmine palk suurenenud aastaga umbes kümnendiku võrra. Kui eelmisel aastal palgakasv elukalliduse tõusu ei kompenseerinud, siis nüüd on tagasihoidlikuma inflatsiooni tõttu ostujõud kosumas. Olukorras, kus majapidamiste tegelik tarbimisvõime on veel hea, ei saagi oodata jaemüügimahtude edasist dramaatilist kukkumist. Ebakindlus paneb küll inimesi oma ostuotsuseid kriitilisemalt üle vaatama, ent vajalikku ostmata ei jäeta. Omaette küsimus on muidugi see, mis saab edaspidi, sest päris nii heaks tööturu olukord kindlasti ei jää.