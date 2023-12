JUHTKIRI ⟩ Keskkonnasäästlik oleks vanadel tehastel oma elu lõpuni elada

Kiviõli Keemiatööstuse juhtkonna teateid, et nad peavad aasta pärast õlitehase kinni panema, kuna Euroopa Liidu direktiiv surub neile peale väidetavalt üle jõu käivat väävlipuhastusseadet, võib ühelt poolt võtta surveavaldusena enda jaoks soodsamate tingimuste saavutamiseks. Teiselt poolt on see reaalsus, millega tuleb arvestada, ja parem on sellest avalikult rääkida praegu, aga mitte siis, kui sadadele töötajatele koondamisteateid hakatakse kätte andma.