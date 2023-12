ALEKSEI JAŠIN ⟩ Muutused Ida-Virumaal on võimalikud ainult kohalike tegijate ja valitsuse koostöös

Ida-Virumaal on olemas kriitiline hulk inimesi, kes on orienteeritud lahendustele ja teevad tulemuslikku tööd piirkonna elu edendamiseks.

Hiljuti allkirjastas majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo õiglase ülemineku fondi toetuste taotlemise tingimuste muutmise. Pakett tuli mahukas, sest ministeeriumi eesmärk on pakkuda leevendusi nii laialt, kui on üldse võimalik. Suur abi toetustingimuste muutmisel oli kohalikest tegijatest, alates Ida-Viru ettevõtluskeskuse töötajatest kuni omavalitsuste liidu esindajateni.

Kui maakonnas poleks kujunenud tugevat võrgustikku oma valdkonna asjatundjatest, siis ei ministril ega valitsusel tervikuna poleks võimalik juhtida ega toetada maakonnas vajalikke muutusi. Praegu võib öelda kindlalt, et Ida-Virumaal on olemas kriitiline hulk inimesi, kes on orienteeritud lahendustele ja teevad tulemuslikku tööd piirkonna elu edendamiseks.

Sel aastal on kostnud palju kriitikat ülemineku fondi raha kasutuselevõtu kiiruse kohta. Probleemi teravik seisnes selles, et tingimused olid liiga karmid ning rahajagamise perioodi lõpp on lähenemas. Fondist toetuse saamise võimalus sulgub 2026. aasta lõpus ja kõigi huvides on leida selleks ajaks rahale õige rakendus. Muidugi pole meetmete tingimuste leevendamisega kõik probleemid võluväel kadunud ja rahajagamisega on endiselt kiire, kuid ministeerium tegi omalt kõik, mis võimalik.